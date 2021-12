Einsame britische Insel sucht Pub-Betreiber und König

Einsame Aufgabe mit schöner Aussicht

Deshalb wird der Besitzer des «Ship Inn» gleichzeitig traditionellerweise immer auch zum «King of Piel» ernannt, also zum König der Insel Piel. Die Insel ist per Boot und bei niedrigem Wasserstand über eine Brücke zu Fuss erreichbar. John Murphy führt solche Spaziergänge vom Land auf die Insel seit beinahe 40 Jahren, erzählt er im «The Guardian». Er weiss, welche Qualifikationen der neue «König der Insel» mitbringen soll: «Er sollte sehr engagiert sein und mit der Isolation und Einsamkeit leben können. Man kann dort nicht einfach schnell in den Tesco, um ein Stück Brot zu kaufen.»

Job ab April

Belohnt werde der oder die Auserwählte dafür mit einer wunderbaren Aussicht. «Ich habe vermutlich auf jedem Ecken Gras auf dieser Insel gelegen – nüchtern und betrunken und ich liebe es», sagt Murphy. Murphy selbst würde den Job lieben, nur sagt er, dass er mit seinen 73 Jahren zu alt ist. Er selbst führt auch nicht mehr viele Touren, sondern hat dies Jüngeren übergeben.