Ja, zumindest für die Insassen der Autos. Aber gerade in den Städten und dichter besiedelten Gebieten machen laut EU-Kommissarin Helena Dalli 70 Prozent der Verkehrstoten Fussgängerinnen und Fussgänger sowie Leute auf dem Velo oder Töff aus, wie «Auto, Motor und Sport» berichtet. Und dort will man ansetzen.

Und wie wird das umgesetzt?

Die Mitgliedstaaten und die EU-Kommissionen sollen laut Beschluss «Investitionen mit dem grössten Nutzen für die Verkehrssicherheit» prioritär behandeln. Über nationale Fonds sollen Gelder in die Sicherheit fliessen. Die Fonds werden wiederum aus Geldern aus dem Strassenverkehr, zum Beispiel von Bussen, finanziert werden. Zudem soll eine europäische Strassenverkehrsagentur eingerichtet werden.

Wann kommen diese Bestimmungen?

Hier wird es kompliziert. Denn der EU-Beschluss ist für die Mitgliedsländer nicht bindend. Jetzt müssen sich zuerst alle EU-Gremien und dann noch die EU-Länder selbst zu Verordnungen und Gesetzen beraten und diese dann auch noch ratifizieren. Das dürfte dauern.

Naja, Raser wird es wohl trotzdem noch geben.

Auch hier hat die EU schon früher in diesem Jahr einen weitreichenden Entschluss gefasst. Ab Juli 2022 sollen alle in der EU verkauften Neuwagen über eine sogenannte «Intelligent Speed Adaptation» (ISA) verfügen. Das heisst, dass das Auto die Fahrerin oder den Fahrer daran hindert, zu schnell zu fahren. Allerdings ist noch unklar, wie das genau umgesetzt werden soll, es stehen verschiedene Varianten im Raum. Von der automatischen Drosselung der Leistung bis hin zu einem mickrigen Warnlämpli, das im Auto blinkt und abgeschaltet werden kann.

Und die Schweiz?

Die 0-Promille-Grenze und die Temporeduktion in Wohnorten wird die Schweiz nicht übernehmen müssen. Es ist jedoch zu erwarten, dass sie das trotzdem macht, falls diese Regeln den gewünschten Effekt haben. Gerade Tempo 30 ist bereits jetzt in vielen Orten der Schweiz Thema. Das ISA-System wird auch in der Schweiz kommen. Denn die Autobauer werden ihre Autos kaum für den kleinen Schweizer Markt anpassen. Da müssen wir nehmen, was es halt in Europa gibt.

(rr)