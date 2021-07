Videos einer Überwachungskamera zeigen, wie eine Frau in Thailand ein Motorrad mit Benzin übergiesst, anzündet und verschwindet. Sie wollte sich so an ihrem Ex-Freund rächen, der sie offenbar verlassen hatte. Die Rache-Aktion endete mit einem Inferno auf dem Parkplatz.

Player spielt im Picture-in-Picture Modus Quelle: CH Media Video Unit / AP Video