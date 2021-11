Tausende Migrantinnen und Migranten warten im Grenzgebiet zwischen Belarus und Polen in eisiger Kälte. Sie hoffen, irgendwie nach Europa zu kommen und dort Asyl zu beantragen. Doch wie konnte es überhaupt dazu kommen? Was sind das für Menschen, die nach Europa kommen wollen?

Schon hier wird es kompliziert, denn so ganz genau weiss man das nicht. Belarus und Polen lassen keine Journalistinnen und Journalisten und auch keine NGOs in das Gebiet. Es gibt jedoch Berichte, dass diese Menschen vor allem aus Irak, Syrien und Afghanistan kommen.

Bonus-Frage: Wieso heisst Weissrussland plötzlich Belarus? Im deutschsprachigen Raum sagen wir «Weissrussland», doch das Wort ist keine genaue Übersetzung von «Belarus». «Bela» heisst zwar «weiss», doch «Rus» steht nicht für Russland. Es steht für ein mittelalterliches Gebiet in diesem Raum. Offiziell wird die Bezeichnung «Belarus» empfohlen. Das Land war in der Vergangenheit immer Teil grösserer Mächte, spricht man von «Weissrussland» impliziert das, dass noch immer Russland einen Machtanspruch hat. Das ist für die Identität der Belarusen problematisch. Gerade für die Opposition im Land ist es wichtig, sich von Russland abzugrenzen, denn Diktator Lukaschenko sucht diese Nähe zum Kreml. Und ja: Man schreibt aus diesem Grund auch «Belarusen» und nicht «Belarussen».

Wie sind sie überhaupt an diese Grenze gekommen?

Das hingegen weiss man ziemlich genau. Der belarusische Diktator Alexander Lukaschenko schaffte die Voraussetzungen. In Dubai, in der Türkei und noch in weiteren Orten werden die Flugtickets nach Minsk direkt mit einem Touristenvisum verkauft. Einmal in Belarus angekommen, werden die Menschen mit Bussen an die Grenze gefahren und dort von den belarusischen Sicherheitskräften an der Rückreise gehindert. Moment mal. Mit Flugzeugen? Kommen die Flüchtlinge sonst nicht über den Land- oder Seeweg?

Für die grosse Mehrheit gilt das noch immer. Die paar Tausend im Grenzgebiet zwischen Polen und Belarus können sich immerhin ein Flugticket leisten, in der Regel haben sie dafür ihr gesamtes Hab und Gut verkauft. Beobachterinnen und Beobachter gehen davon aus, dass es sich hier nicht um die «typischen» Migrantinnen und Migranten handelt. Es ist deshalb auch unklar, ob sie in Europa überhaupt Asyl bekommen könnten.

Player spielt im Picture-in-Picture Modus Quelle: CH Media Video Unit / Melissa Schumacher