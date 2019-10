Weil er sonst ins Meer gestürzt wäre, wurde am Dienstag der Leuchtturm Knude Fyr in Dänemark verschoben. Die Aktion lockte tausende Schaulustige an und wurde live im dänischen Fernsehen übertragen.

120 Jahre alt ist er, der Rujberg Knude Fyr. Er gehört zu den beliebtesten Touristenattraktionen Nordjütlands und lockt jedes Jahr 250'000 Besucher an. Kein Wunder also, dass die Dänen ihn retten wollen. Denn der Grund, auf dem Knude Fyr steht, ist nicht so massiv wie der ehrwürdige Leuchtturm selbst. Er wurde 1899 auf einer Wanderdüne errichtet. Damals betrug die Entfernung zum Wasser gut zweihundert Meter, heute sind es nur noch sechs. Damit der Leuchtturm nicht ins Meer stürzt, kommt er an einen neuen Standort ganz in der Nähe. Knude Fyr soll neu rund 70 Meter weiter im Landesinneren stehen. Der Umzug des 700 Tonnen Kolosses ist aber ein Kraftakt. Auf Schienen wird der Riese aus Stein langsam vorwärts bewegt. Die gut zehnstündige Aktion wurde live im dänischen Fernsehen übertragen. «Vieles kann schiefgehen», sagt der Bürgermeister von Hjørring, wo der 23 Meter grosse Leuchtturm zu Hause ist. Trotzdem müsse man den Umzug versuchen. Zwar ist der Leuchtturm bereits seit 1968 nicht mehr in Betrieb, doch er ist aus dem Landschaftsbild der Sanddüne nicht wegzudenken. (thc)