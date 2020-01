Das Video ging um die Welt: Eine Velofahrerin gab einem durstigen Koala Wasser aus ihrer Trinkflasche. Der Koala hiess Arnie und hatte sich bei den Buschfeuern leichte Verbrennungen an den Pfoten zugezogen. Nun ist das berühmte Buschtier gestorben, wie unilad.co.uk schreibt.

Die freundliche Hilfe war falsch, warnt nun Animal Wildlife Shelter auf Facebook. Koalas nehmen normalerweise genügend Flüssigkeit mit der Nahrung auf, sie essen vorwiegend Blätter. Trinken sie trotzdem, dann in gebückter Haltung. Im Video aber sieht man, wie Arnie mit nach hinten geneigtem Kopf aus der Flasche trinkt. Bei dieser Haltung rann ihm das Wasser teilweise direkt in die Lungenflügel, darauf starb er an einer Lungenentzündung.