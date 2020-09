Am Sonntagmittag wurde ein Mann in Sigmaringen leicht verletzt, als er von einem Hund angegangen wurde. Der Schäferhund-Mischling sprang den 40-Jährigen urplötzlich an und biss ihm in die Genitalien.

Der Mann ließ die Wunde in einem Krankenhaus versorgen und meldete das Ereignis anschließend beim Polizeirevier Sigmaringen. Die Beamten ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 29 Jahre alten Hundehalter.