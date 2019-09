Was ist das Schlimmste bei Flugreisen? Das lange Warten am Flughafen? Der Druck in den Ohren? Nein, es sind die Kleinkinder.

Sitzen sie hinter dir, kicken sie in die Rückenlehne. Sitzen sie vor dir, schauen sie dich blöd über die Sitzlehne an. Und immer: Schreien! Weinen! Es ist ziemlich mühsam. So sehen das zumindest einige Reisende.

Sitzplatz weit weg von den Kindern

Jetzt gibt es Abhilfe. Japan Airlines (JAL) hat ein Buchungstool am Start, das anzeigt, wo Kinder zwischen acht Tagen und zwei Jahren sitzen werden. So kann man gemütlich einen Sitzplatz weit entfernt wählen. Alle sind zufrieden.