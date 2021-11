Im Video: Australische Polizei rettet Cleo (4)

Die kleine Cleo war von einem Campingplatz in Westaustralien verschwunden, 18 Tage galt sie als vermisst. Die Polizei suchte in der Zeit fieberhaft nach der Vierjährigen.

«Mein Name ist Cleo»

Das Kind befand sich in einem abgeriegelten Haus. Kommissar Col Blanch berichtet von dem emotionalen Moment der Rettung: «Als sie sagte, ‹Mein Name ist Cleo›, blieb kein Auge mehr trocken.» Die Mutter schreibt auf Instagram: «Unsere Familie ist wieder komplett.» Die Eltern konnten Cleo bereits wieder in die Arme schliessen.

36-Jähriger Festgenommen

Die Polizei befragte nach Cleos Verschwinden am 16. Oktober rund 20 bekannte Sexualstraftäter in der Gegend. Ein 36-jähriger Mann wurde inzwischen festgenommen. Gemäss Polizei steht er in keiner Verbindung zur Familie. Das Haus, in dem Cleo gefunden wurde, befindet sich gemäss Medienberichten nur sieben Minuten von ihrem Zuhause entfernt.

