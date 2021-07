Schon bei unseren eigenen Rehen schmelzen wir dahin, sollten wir per Zufall eines am Waldrand entdecken – oder die Sichtung im Zoo erzwingen. Bambis entlocken uns «Ooohs» und «Jööös» ohne Ende. Diese grossen braunen Augen und die herzigen Nasen – gibt es was herzigeres?

Die Antwort ist: Ja. Und zwar Hirsche. Natürlich nicht irgendwelche, sondern die zuckersüssen Pudus aus Südamerika. Das sind mehr oder weniger normale Hirsche, nur werden sie nicht grösser als Hasen. Und die Männchen haben so kleine Hörnchen.