Der junge Mann ist am Donnerstagabend mit einem «Köpfler» in den Bodensee in der Vorarlberger Gemeinde Lochau gesprungen. Dabei ist er mit dem Kopf gegen einen steinerne Betonkante geprallt. Der 19-Jährige wurde schwer verletzt. Er wurde durch ein Rettungsteam und den Notarzt erstversorgt und anschliessend ins Spital nach Feldkirch geflogen, wie die Landespolizei Vorarlberg mitteilt.

(red.)