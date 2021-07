Lebloser Körper trieb in See: Frau (55) stirbt nahe der Schweizer Grenze

Der Begleiter fand die 55-jährige Frau bäuchlings in Ufernähe. Die Frau und ihr Bekannter waren zuvor im Baggersee im Erholungsgebiet Paspelseen in Rankweil baden. Die 55-Jährige wollte alleine noch zum Südufer schwimmen, ihr Begleiter verliess den See vorzeitig. Nachdem der Mann die Frau aus den Augen verlor, lief er zum Südufer, wo er die Frau auffand.