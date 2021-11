Lockdown für Ungeimpfte: Das musst du ab heute in Österreich beachten

Kann ich als Ungeimpfter noch nach Österreich reisen?

Ungeimpfte müssen bei der Einreise nach Österreich einen negativen Coronatest vorweisen können. Vollständig Geimpfte und Genesene sowie Kinder unter 12 Jahren müssen keinen Test, sondern lediglich das Zertifikat vorweisen. Somit gilt die 3G-Regel für die Einreise. Diese gilt auch für kurze Aufenthalte von unter 24 Stunden. Kann keines der 3Gs nachgewiesen werden, muss eine Reiseregistrierung durchgeführt und ein Test innerhalb von 24 Stunden nach der Einreise nachgeholt werden. Für eine Durchreise gelten diese Regeln nicht. Details der Lockdown-Verordnung wurden allerdings noch nicht publiziert. An diesen Regelungen könnte sich also noch etwas ändern.

Welche Regeln gelten in Österreich für Ungeimpfte?

Wer weder geimpft noch genesen ist, darf das Haus oder die Wohnung nur noch aus dringenden Gründen verlassen – etwa für Einkäufe des täglichen Bedarfs, für den Weg zur Arbeit, den Besuch beim Arzt oder für den nötig erachteten Spaziergang.

Mit welchen Einschränkungen müssen Touristen rechnen?

In vielen Bereichen des öffentlichen Lebens gilt die 2G-Regel. Für Ungeimpfte könnte es also schwierig werden, angenehme Ferien in Österreich zu verbringen. Die 2G-Regel gilt in Beherbergungsbetrieben, Gastroeinrichtungen, Freizeit- und Sportbetrieben, Kultureinrichtungen und Seilbahnen. Auch körpernahe Dienstleistungen wie beispielsweise einen Coiffeur kann man nur noch als Geimpfter oder Genesener besuchen. In Geschäften und Museen muss eine FFP2-Maske getragen werden.

Was ist, wenn ich erst die erste Impfung hinter mir habe?

In diesem Fall kann man sich «freitesten». Personen, welche bisher nur die erste Impfung erhalten haben, können einen PCR-Test machen. Ist dieser negativ, ist man vom Lockdown nicht betroffen. Allerdings ist die Gültigkeit des Tests zu beachten.

Wie wird das kontrolliert?

Die Polizei will eigens Streifen abstellen, um die Einhaltung der Vorschriften zu überwachen. Bei Verstössen drohen bis zu 1'450 Euro Strafe. «Es wird sehr konsequent kontrolliert und auch sanktioniert werden. Ich danke allen Polizistinnen und Polizisten sehr herzlich für ihren Einsatz», heisst es in einer Mitteilung von Bundeskanzler Alexander Schellenberg.

Ändert sich auch für Geimpfte und Genesene etwas?

Für vollständig Geimpfte und Genesene ändert sich vorerst nichts. Ab dem 6. Dezember wird jedoch die Gültigkeit des Zertifikats verkürzt. Das Datum der Zweitimpfung darf ab dann nur noch 9 anstatt 12 Monate her sein. Wer also im März die zweite Impfung erhalten hat, müsste bis zu seiner Einreise nach Österreich eine Booster-Impfung bekommen haben.

Ausserdem: Personen, welche eine Johnson-&-Johnson-Impfung erhalten haben, müssen diese ab dem 3. Januar 2022 ebenfalls auffrischen lassen.

Wie lange gilt der Lockdown?

Vorerst gilt die neue Regelung für zehn Tage, also bis und mit 24. November. Es könne jedoch sein, dass andere oder weitere Einschränkungen folgen werden, heisst es an der Medienkonferenz am Sonntag.

(red.)