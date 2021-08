Türkei, Griechenland und Italien – in grossen Teilen Südeuropas herrscht Hitze und Trockenheit und zum Teil stehen gewaltige Waldflächen in Brand. Die Lage ist bedrohlich. Der Thurgauer Reiseberater Elmar Gehrig war kürzlich in der Südtürkei und die Rheintalerin Ursula Schönenberger weilt weiterhin in Griechenland auf der Halbinsel Peleponnes.

