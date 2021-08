Polizeibeamte wurden bei einem Einsatz in Dornbirn (AT) von einem Mann mit einem Messer attackiert. Daraufhin wurden zwei Schüsse aus einer Dienstpistole abgegeben. Der 39-jährige Angreifer wurde getroffen und verstarb noch am Vorfallsort.

Gemäss erster Erkenntnisse ging der 39-Jährige mit einem Messer auf die Polizisten los. (Symbolbild) © iStock/Symbolbild