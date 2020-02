Mann sticht mehrmals auf sich selbst ein und stirbt

Mit einem Schock davon gekommen ist am Samstag ein 15-jähriger Jugendlicher: Am Samstagnachmittag um 14 Uhr versuchte ein 46-jähriger Mann mit einem Messer auf den 15-Jährigen einzustechen. Der Mann sass am Bahnhof Singen auf einer Bank, als sich zwei Jugendliche zu ihm setzten. Der 46-Jährige zog unvermittelt ein Messer hervor und wollte auf einen der beiden jungen Männer einstechen. Der 15-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt, teilt die Polizei Konstanz mit. Sein Kollege hielt den Täter aber sofort am Arm fest und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht, woraufhin der Mann zu Boden fiel.

Daraufhin ging der 46-Jährige zur Bahnsteigkante und stach mehrere Male auf sich selbst ein. Er verletzte sich dabei schwer und konnte trotz Reanimation und sofortigem Transport ins Spital nicht gerettet werden. Er erlag noch am Samstagnachmittag seinen Verletzungen. Bisher gibt es noch keine Anhaltspunkte für die Motivation des Täters. Die Kriminalpolizei Konstanz ermittelt den Tathergang.

(red.)