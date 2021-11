Mehrere Tausend Teilnehmer bei Corona-Protesten in Wien

In Österreich haben am Samstag mehrere Tausend Menschen gegen die geplanten Corona-Massnahmen protestiert. Nach Schätzungen der Polizei kamen in Wien am frühen Nachmittag rund 7'000 Menschen zu einer Kundgebung. Die Teilnehmer kritisierten den ab Montag verfügten Lockdown sowie die ab 2022 geltende Corona-Impflicht als Zwangsmassnahmen.

Demonstranten halten Schilder bei der Demonstration in Wien hoch. © Keystone / Apa / Florian Wieser