Missbrauchs-Skandal bei der BBC: Was wir wissen – und was nicht

Ein BBC-Mitarbeiter soll einen oder mehrere Teenager für freizügige Bilder bezahlt haben. Die Vorwürfe haben zu viel Spekulationen geführt. Was ist passiert? Was stimmt und was nicht? Wir erklären dir den bisherigen Stand der Dinge.

Die BBC und einer ihrer Moderatoren sehen sich schweren Vorwürfen ausgesetzt. © Getty Images