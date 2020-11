Mit alten Äpfeln lassen sich kleine kulinarische Wunder zaubern

Der Apfel. So schön und so knackig und doch so vergänglich. Jeder, der bereits in einen Apfel biss und danach das Gefühl hatte, den Mund voller «Härdöpfelstock» zu haben, weiss, wovon ich schreibe. Wird ein Apfel mehlig, wird seine Frische selig.

Aber das ist noch kein Grund, den Apfel in die widerlichen Tiefen des stinkenden Kompostes zu versenken. Diese Möglichkeiten bleiben.

1. Most statt Mist

Das Mosten ist eine Faszination für sich und erinnert mich an meine Schulzeit. Immer, wenn wir mit dem Velo bei der Mosti in unserem Quartier vorbei fuhren, gab es ein Glas Most. Frischgepresst. Ab Maschine. Eiskalt. Und danach manchmal Durchfall. Ältere Äpfel eignen sich genauso gut wie junge zum Pressen und bereits eine kleine Menge Äpfel reichen für ein paar Gläser Most. Einfach Äpfel in die Mosti bringen und ein paar Tage später wieder abholen. Und: Je länger der Most im Keller weilt, desto höher der Alkoholgehalt.

2. Ein Mus(s) für Apfelliebhaber

Wenn Äpfel so langsam braune Flecken auf die hölzerne Früchteschale projizieren, sind die Zeit und der Apfel reif für die Pfanne. In einem Bad aus Zimt, Wasser und Zitronensaft werden Äpfel zu Einheitsbrei und zur perfekten Beilage von Älplermakkaroni oder Chässpätzli.

3. Flade-Fritig

Zugegeben, ein Flade ist nicht gerade die kreativste Form der Apfelverwertung, aber auch hier eignen sich die angeschlagenen Exemplare sehr gut. Einfach kurz raspeln, mit Ei und Rahm und Zucker mischen und auf einem Blätterteig verteilen.

4. Apfelliasion

Auf der Welt wird selten etwas dem Zufall überlassen. Deshalb wundert es mich auch nicht, dass diese Zutaten den Weg zueinander gefunden haben. Es bedurfte einiger Überzeugungsarbeit, es mussten einige Vorurteile gekippt und einige Neider aus dem Weg geräumt werden, aber ich garantiere euch – diese Liaison lässt euren Magen knurren und nie wieder etwas anders wollen. Es ist ein Geschmacksorgasmus – und so gehts: Äpfel schälen und kurz in Aprikosengonfi (darf auch eine andere sein) anbraten, beiseite stellen, Baumnüsse in Öl oder Butter rösten, beiseite stellen, das alles mit Teigwaren und etwas Butter und Grillgewürz mischen – GRANDIOS!

5. Überlässt die Wohltat den Grossen

Mehrere Unternehmen haben sich entschlossen, gemeinsam etwas Gutes für den angeschlagenen Apfel zu tun. Unter dem Motto #savetheapples liefern zwei Bauernhöfe am 3. November unter anderem «Too Good to Go», dem Hiltl, der Schweizer Tafel, Tischlein deck dich oder Hitzberger 20'000 Äpfel. Die Äpfel haben alle einen Frostschaden, sind zu gross oder haben Flecken. Sie haben es deshalb nicht in den Handel geschafft. Die Unternehmen machen aus den Äpfeln verschiedene Speisen wie Federkohl-Apfel-Salat oder Apple Crumble und verkaufen diese den Kunden. Mit dieser «Lebensrettungsaktion» möchten die Unternehmen «ein Zeichen gegen die Lebensmittelverschwendung setzen».

In diesem Sinne, liebe Leser, erhöht euren Apfelkonsum, wagt euch mit dem Apfel an neue, vielleicht für euch völlig fremde Dinge, staunt über die Vielfältigkeit eines Produktes, das in den unterschiedlichsten Formen an jeder Ecke wächst und somit die Diversität der Weltbevölkerung gut widerspiegelt. Und denkt daran: Ein Apfel fällt nicht weit vom Stamm, stehst du zu nahe macht es Bamm.