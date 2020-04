In der österreichischen Gemeinde Hörbranz, nahe Bregenz, brannte es in der Nacht auf Dienstag in einer Firma. Mit Atemschutzmasken bekleidet, gelang es der Feuerwehr, den Brand zu löschen.

Alarmiert wurde die Feuerwehr am Montagabend gegen 23 Uhr durch den Brandmelder einer Firma in Hörbranz. Als die Feuerwehr beim Gebäude eintraf, stellte sie fest, dass noch acht Personen im Gebäude drin waren. Diese versuchten, den Brand mit Feuerlöschern selbständig zu löschen und wurden von der Feuerwehr schliesslich ins Freie gebracht. Unter schweren Bedingungen - mit Atemschutzmasken - begann die Feuerwehr mit den Löscharbeiten. Da sich das Zentrum des Brandes in der Mühle der Firma befand und die Feuerwehr da nicht dazu kam, wurde die Mühle mit Co2 befüllt, damit sich keine neuen Glutnester bilden konnten. Der Brand war gegen 2.30 Uhr gelöscht. Verletzt wurde beim Brand niemand. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei geht aber nicht von einem Fremdverschulden aus. Es entstand ein hoher Sachschaden. (red.)