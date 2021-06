Player spielt im Picture-in-Picture Modus Quelle: CH Media Video Unit / AP / Twitter

In Süd-London ist es am Montagnachmittag zu einer Explosion am Bahnhof Elephant and Castle gekommen. Rund 100 Feuerwehrleute standen im Einsatz und versuchten das Feuer zu löschen. Der Brand ist mittlerweile unter Kontrolle.