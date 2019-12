Nach Flugzeugabsturz: Vater tot, Töchter schwer verletzt

Wie «salzburg.orf.at» schreibt, befanden sich laut Polizei drei Personen aus Deutschland an Bord des Kleinflugzeuges, ein Vater und seine beiden Töchter im Alter von neun und elf Jahren. Der Vater ist bei dem Absturz am Samstagnachmittag an der Unfallstelle verstorben, seine beiden Töchter wurden schwer verletzt. Die Mädchen wurden ins Sptal nach Zell am See und in das Krankenhaus nach Schwarzach gebracht. Der Absturzort befindet sich in einem Waldstück oberhalb von Bruck an der Glocknerstrasse in der Nähe des Flugplatzes Zell am See.

Die Rettungsmassnahmen gestalteten sich wegen des Wetters und des Absturzortes in 1500 Metern Höhe als schwierig. Bislang waren fünf Rettungswagen, der Notarzt und ein Notarzthubschrauber, sowie die Feuerwehr und Polizei im Einsatz.

(red.)