Jeder kennt es: Das klassische Kettenkarussell, das auf jedem Jahrmarkt zu finden ist. Das neue Prunkstück des Skyline Parks ist im Grund nicht anders - nur viel grösser. In 150 Metern Höhe lässt die 400 Tonnen-Konstruktion ihre Besucher im Kreis schweben und stellt damit einen neuen Weltrekord auf. Damit fehlt nicht mehr viel zum höchsten Gebäude der Schweiz, dem Roche-Turm in Basel, der 178 Meter misst. Der bisherige Höhen-Rekord für Karusselle hielt jenes im Vergnügungspark Six Flags New England in den Vereinigten Staaten. Dessen 125 Meter übertrifft der «Allgäuflieger» deutlich.