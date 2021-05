Österreicher über Einreise-Lockerung: «Die Schweizer fehlten uns»

Seit Mittwoch dürfen Personen aus der Schweiz quarantänefrei nach Österreich reisen. Bei der Einreise muss lediglich ein negativer Coronatest, eine Impfung oder eine genesene Infektion nachgewiesen werden. «Ennet» der Grenze freut man sich über die Öffnung: «Wir haben die Schweizer gerne bei uns als Gäste und sind froh, dass sie wieder zu uns kommen dürfen. Sie haben uns gefehlt», sagt Claudia Büttner, Inhaberin eines Lustenauer Restaurants, gegenüber TVO.

Wieder Freunde aus der Schweiz treffen

Auch die Kundin Nadine Hirscher stimmt die Lockerung der Einreisebestimmung positiv. «Für uns ist das super, vor allem weil das Gotti von meinem Sohn und meine Freunde aus der Schweiz sind.» Nun könne man wieder etwas abmachen und sich treffen.

«Normales Leben geniessen»

Im Messepark in Dornbirn genossen am Mittwoch unzählige Menschen ihre neuen Freiheiten: «Ich freue mich, dass ich wieder in ein Fitnessstudio gehen, wieder uneingeschränkt in ein Gasthaus sitzen, mich mit Freunden treffen und ein normales Leben geniessen kann», sagt Dieter Nussbaumer aus Bregenz. «Es fühlt sich einfach wieder an, dass wir alle zusammengehören», sagt eine andere Besucherin des Messeparks. Sie freue sich vor allem auch auf das lustvolle Essen im Restaurant.

(red.)