«43 Grad und kein Wind – kommt man aus dem Haus, ist es, als ob man in eine Wand laufen würde», sagt Ursula Schönenberger am Telefon zu FM1Today. Seit 27 Jahren besitzt sie ein kleines Ferienhaus oberhalb des Ortes Pylos. Doch eine solche Hitze wie aktuell ist auch für sie neu: «Das ist nicht angenehm, wir hoffen einfach, dass es bald aufhört.» Auch für die Einheimischen aus dem Dorf sind die derzeitigen Temperaturen aussergewöhnlich und belastend: «Viele sagen, dass sie hier noch nie eine solch extreme Hitzewelle erlebt haben», so Schönenberger.

Seit Monaten kein Regen in der Region

Der Mittelmeerraum wird seit letzter Woche von einer starken Hitzeperiode heimgesucht. In Italien, Griechenland und in der Türkei werden Temperaturen bis zu 45 Grad gemessen – Regen gab es teils seit Monaten nicht mehr. Auch nachts sinkt die Temperatur teilweise nicht unter 30 Grad. An vielen Orten brennen die Wälder lichterloh. Und dies ist auch Schönenbergers grösste Angst: «Man kann sich nicht vorstellen, wie trocken es hier ist. Es hat monatelang nicht geregnet und die Waldbrandgefahr ist enorm – eine weggeworfene Zigarette könnte bereits reichen.» Ihre Angst ist nicht unbegründet: Am Mittwoch ist auf der Halbinsel Peloponnes in der Nähe der Ortschaft Olympia Feuer ausgebrochen und auch in der Nähe von Athen kam es zu Waldbrandausbrüchen.