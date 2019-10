Offensichtlich hatte der Angestellte der Deutschen Post am 24. September keine Lust zu arbeiten. Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilt, hat der Pöstler an jenem Tag alle Briefe, die er in den Bezirken Salem-Beuren und Heiligenberg in Baden-Württemberg austragen sollte, im Wald entsorgt. Spaziergänger und Waldarbeiter fanden in den vergangenen Wochen in verschiedenen Waldgebieten gut 330 Briefe - das ist allerdings lediglich ein Teil der Sendungen.

Wie die Konstanzer Polizei mitteilt, wird der Pöstler nun wegen Verletzung des Postgeheimnisses durch Unterdrückung der Briefsendungen angezeigt.

(red.)