In Mallorca greift die Polizei zu ungewöhnlichen Mitteln zur Durchsetzung der Corona-Sicherheitsmassnahmen. Ein Helikopter im Tiefflug weist Strandbesucher an, sich an die nächtliche Schliessung der Strände zu halten.

Zur Eindämmung der steigenden Corona-Infektionszahlen werden auf Mallorca neue Einschränkungen eingeführt: Unter anderem werden nächtliche Strand- und Parkbesuche untersagt.