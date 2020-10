Rentner-Paar wegen Corona getrennt: Tränenreiches Wiedersehen nach 215 Tagen

Herzerwärmend sind die Szenen des Wiedersehens zwischen Joseph und Eve. Der Senior überraschte nach über sieben Monaten seine Liebste im Pflegeheim in Florida. Eve konnte es kaum fassen, als ihr Mann auftauchte. Beide brachen beim Wiedersehen in Tränen aus.« Ich dachte nicht, dass ich es jemals hier zu dir schaffen würde», so Joseph. «Ich habe dich vermisst», so Eve.

Joseph war in der Reha, als seine Frau vor über einem halben Jahr ins Pflegeheim gebracht wurde. Wegen der Pandemie durften sie sich nicht besuchen. Mehr dazu im Video. (Achtung: Tränen-Alarm!)

(red.)