Bevor die 39-jährige Moderatorin am Sonntag vor die Kamera trat, beschmierte sie sich mit Schlamm. Das zeigen Videoaufnahmen von Passanten, die daraufhin auf Twitter und Youtube die Runde machten. Im Fernsehbeitrag wurde den Zuschauerinnen und Zuschauern vermittelt, dass die Moderatorin sich an den Aufräumarbeiten in den von Hochwassern verwüsteten Gebieten beteiligte.