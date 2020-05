Trotz Ausgangssperren in mindestens 25 Städten gingen die Menschen in den USA die fünfte Nacht in Folge auf die Strassen. Dabei kam es zu Sachbeschädigungen und gewalttätigen Auseinandersetzungen. Grund dafür ist der brutale Polizeieinsatz in Minneapolis, bei dem der 46-jährige Afroamerikaner George Floyd starb.