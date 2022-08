Grund dafür sei das störende und respektlose Verhalten der Menschen während des Drehs eines Clips: «Tiktoks zu drehen, indem man laute Musik spielt, ist ein Ärgernis für Pilger aus aller Welt, die zum Geburtsort von Gautama Buddha kommen», sagt ein Sprecher der Organisation Lumbini Development Trust gegenüber «Rest of World».

«No Tiktok», steht auf vielen Schildern rund um bekannte religiöse Orte in Nepal. Ergänzt von Überwachungskameras und Sicherheitspersonal sollen sie nervige Tiktoker von den heiligen Stätten vertreiben, wie das Nachrichtenportal « Rest of World » berichtet.

Strassensperren und Sicherheitskameras

In Kathmandu beim Boudhanath-Stupa sollen laut Bericht Überwachungskameras und Sicherheitspersonal die «No-Tiktok-Regel» durchsetzen. Eine Strasse, die mit Regenschirmen dekoriert, Touristen in Nepal anlocken sollte, mussten Behörden sperren. Das, weil so viele Menschen auf der Suche nach einem tollen Bild oder einer schönen Kulisse für ihr Tiktok den Ort aufsuchten, dass es zu einem Stau-Chaos kam.

(red.)