Schweiz, Slowenien und Grönland sind «grün»

Die Sicherheitsfirma «International SOS and Control Risks» hat alle Länder betreffend Reisesicherheit sowie den bestehenden medizinischen Risiken bewertet und in fünf Gefahrenstufen eingeteilt, vom tiefen bis zu sehr hohem Gefahrenrisiko.

Europa ist am sichersten

Beliebte Reisedestinationen wie Mexiko, Ägypten und Kenia gelten als gefährlich, weil es zu gewalttätigen Attacken und Protesten kommen kann. Wer nach Europa reisen will, muss gemäss der «Travel Risk Map», am wenigsten Angst haben. Die Länder Norwegen, Luxemburg, Finnland, Slowenien, die Schweiz und Grönland gelten als die sichersten. Auch Australien, Neuseeland, Argentinien oder China gehören zu den Destintionen, die als nicht gefährlich eingestuft werden.

Zukunft birgt mehr Gefahren

Die medizinische Versorgung ist in Europa, Nordamerika, Australien und Neuseenland am besten. In Westafrika und Zentralafrika ist die medizinische Versorgung sehr schlecht und das Risiko zu erkranken hoch. Die Sicherheitsfirma prognostiziert in Zukunft zusätzliche Risiken: So rechnen sie mit mehr Naturkatastrophen aber auch die Cyber-Kriminalität werde eine zunehmende Gefahr.

(red.)