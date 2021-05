Seilbahn-Unglück am Lago Maggiore fordert mehrere Tote

Nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur Ansa schwebten zwei Verletzte in Lebensgefahr. Die Gondel stürzte Angaben der Bergrettung zufolge aus relativ grosser Höhe in bewaldetes Gelände. Sie wurde am Boden zerschmettert.

Zwei Kinder in kritischem Zustand wurden der Bergrettung zufolge in eine Turiner Klinik geflogen. Wie es zu dem Absturz kam, war zunächst unklar. Die Seilbahn in der Region Piemont verbindet den Ort Stresa mit dem knapp 1500 Meter hohen Monte Mottarone.

Zu dem Unglück kam es vor dem letzten Masten etwa 300 Meter von der Bergstation entfernt. Ersten Angaben zufolge hat der Absturz einen Zusammenhang mit dem Seil. Neben der Bergrettung waren Feuerwehrleute und Polizisten vor Ort. Auch ein Helikopter stand im Einsatz.

Keine Informationen über Schweizer Opfer

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) hatte Kenntnis von dem Unglück, wie es am Nachmittag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Das Schweizerische Generalkonsulat in Mailand stehe in Kontakt mit den italienischen Behörden. Dem EDA lagen keine Informationen über Opfer oder Verletzte aus der Schweiz vor. Abklärungen waren in Gang.

Die Seilbahn hatte den Betrieb am 24. April nach der durch die Covid-19-Pandemie bedingten Schliessung wieder aufgenommen. Zwischen 2014 und 2016 war sie wegen Renovationsarbeiten nicht in Betrieb. Stresa und der Mottarone liegen auf der italienischen Seite des Langensees (Lago Maggiore).

Die Gegend um den Lago Maggiore ist bei Urlaubern beliebt. Erst seit Samstag dürfen in Italien die Seilbahnen wieder ihren Betrieb aufnehmen. Das hatte die Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi in Zuge von Lockerungen der Corona-Beschränkungen kürzlich beschlossen.