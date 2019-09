Brände im Amazonas: Die Lage in Brasilien und Bolivien ist dramatisch. (© Michael Dantas / WWF Brasilien)

Informiere dich

Der Amazonas umfasst einen Drittel unserer weltweit verbleibenden Regenwälder. Doch dieser ist in grosser Gefahr. Je mehr du dich über den Amazonas und diese Krise informierst, desto mehr kannst du helfen. Hier checkt das Tagblatt die Fakten zum Umweltdrama. Übrigens: Auch in Afrika lodern Feuer. Sogar mehr als zur Zeit im Amazonas. Hier geht's zum Artikel.

Spenden

Bei seriösen Umweltorganisationen kannst du mit kleinen Beiträgen ein Zeichen setzen. Das Rainforest Action Network sammelt Geld und verteilt es an kleinere Organisatoren, die vor Ort helfen. Um Amazonas-Völker zu unterstützen, kannst du dich an Amazon Watch wenden. Und mit einer Spende an den WWF schützt du mit 50 Franken einen Quadratmeter Regenwald.

Grüne Suchmaschine

Ein Klick für einen Baum. Wer aktiv kein Geld spenden möchte oder kann, hat hier eine einfache Alternative. Anstatt Google verwendest du einfach die non-profit Suchmaschine Ecosia. Die Suchanzeigen generieren Einnahmen für die Suchmaschine. Ecosia verspricht, mit dem Geld neue Bäume zu pflanzen.