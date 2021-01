Eine Kugel mit zahlreichen roten stachelartigen Ausbuchtungen. So kennen wir die Darstellung des Virus, das unser Leben in den letzten zwölf Monaten zum Teil komplett verändert hat. Den Wiener Forschern der Firma Nanographic, die zur Technischen Universität gehört, ist erstmals eine dreidimensionale Visualisierung des schockgefrorenen Virus gelungen.

Die Bilder wurden durch die Vorarbeit von zahlreichen Forscherinnen und Forschern ermöglicht, unter andern von der Tsinghua University in Peking.

Sars-CoV-2 ist ein winziges Virus in Kugelform mit einer Grösse zwischen 60 und 140 Nanometern. Mit den stachelartigen Ausbuchtungen dockt es an die menschliche Zelle an und dringt in sie ein.

