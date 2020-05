Spektakulär: Bus kracht in Bahnhofsgebäude

Ein Bus ist am Mittwoch in Hamburg in ein Bahnhofsgebäude gekracht. Das Fahrzeug kam direkt über einer Rolltreppe zu stehen. Beim Vorfall wurden zwei Personen leicht verletzt: Die Busfahrerin sowie einen Passanten, den der Bus nur knapp verfehlt hatte.

Wie es zum Unfall kam, wird zurzeit noch abgeklärt.

(red.)