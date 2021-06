Eine Tiktokerin versucht, ein Spiegelei in der Sonne zu braten. Das gelingt ihr offenbar: Nachdem sie das Ei für einige Zeit in die Sonne stellt, brutzelt es später in der Pfanne.

Eine weitere Tiktokerin misst eine Rekordtemperatur in ihrer Wohnung: Auf einem Fiebermesser, den sie in die Luft hält, wird 45 Grad angezeigt. Gemütlich ist das definitiv nicht mehr. Da hilft nur noch: Baden und Deodorant, oder die Fenster mit Alufolie abkleben: Das schützt vor der Sonneneinstrahlung, damit es in der Wohnung nicht allzu heiss wird.

(rhy)