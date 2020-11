Nach dem Terrorangriff in der Wiener Innenstadt ist über Nacht ein weiteres Opfer gestorben. Neben einem von der Polizei erschossenen Terroristen starben somit drei Passanten. Schüler sollen am Dienstag in Wien nicht zur Schule. Gemäss neusten Erkenntnissen war der getötete Attentäter Anhänger des Islamismus. Die Polizei gibt noch keine Entwarnung, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Das Wichtigste in Kürze Mehrere Schüsse sind am Montagabend in der Wiener Innenstadt gefallen – die Polizei war sofort mit einem Grossaufgebot vor Ort.





15 Personen wurden zum Teil schwer verletzt, zwei Männer und eine Frau starben.





Ein mutmasslicher Terrorist wurde von der Polizei erschossen.



Das Innenministerium geht von einem Terroranschlag aus. Mehrere Täter dürften noch auf der Flucht sein.





Die Wiener Polizei bestätigt sechs Tatorte in Wien und mehrere Täter mit Gewehren.





Das Bundesheer hat das Jagdkommando nach Wien geschickt, um die Gebäude zu sichern.





Der Terroranschlag in der Wiener Innenstadt am Montagabend ist einer der schwersten Attentate der jüngeren österreichischen Geschichte.

Die Terrorattacke von Wien geht nach den Worten von Österreichs Innenminister Karl Nehammer auf das Konto mindestens eines islamistischen Terroristen. Der Attentäter sei ein Sympathisant der Terrormiliz «Islamischer Staat» gewesen, sagte Nehammer am Dienstagmorgen um 6 Uhr in Wien. Der Mann sei mit einem Sturmgewehr bewaffnet gewesen und habe ausserdem eine Sprengstoffgürtel-Attrappe getragen. Er habe offenbar Panik verbreiten wollen. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um mehrere Täter gehandelt habe. Die Wohnung des Verdächtigen sei mit Sprengstoff geöffnet worden und auf belastendes Material durchsucht worden, hiess es weiter.

Innenminister Karl Nehammer nimmt am frühen Dienstagmorgen auf ORF Stellung: «Der Attentäter war Anhänger des Islamischen Staats» © Keystone

Bei einem Terrorangriff in der Wiener Innenstadt sind am Montagabend mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Die österreichische Polizei sprach am späten Abend von mindestens zwei Toten, darunter auch einer der Täter. 15 Menschen wurden mit zum Teil schweren Verletzungen in Spitäler gebracht. Der Angriff hatte gegen 20 Uhr in einem Ausgehviertel begonnen, wo kurz vor Beginn neuer Corona-Ausgangssperren viele Menschen unterwegs waren. Dort befindet sich auch eine Synagoge.

Was am Dienstagmorgen geschieht: Die Regierung hält angesichts des Anschlags in der Wiener Innenstadt um 9 Uhr – per Videokonferenz – einen Sonderministerrat ab. Um 10 Uhr wendet sich Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einer Rede an die Bevölkerung. Um 12 Uhr empfangen Kurz und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sowie die Fraktionschefs der Parlamentsparteien im Bundeskanzleramt zu einem Gespräch. Danach folgt eine gemeinsame Kranzniederlegung am Tatort, um der Opfer zu gedenken.

Aufgrund der Gefahrensituation wurden die Bürger aufgerufen, möglichst zu Hause zu bleiben. Schüler müssen am Dienstag in Wien nicht zur Schule. Die Suche nach einem weiteren Attentäter lief unterdessen auch in der Nacht auf Hochtouren. Das gesamte Zentrum der österreichischen Hauptstadt war weiträumig abgesperrt. An die zwei Millionen Einwohner appellierten die Behörden, zu Hause zu bleiben. Neben der Polizei waren auch Soldaten im Einsatz.

Was wir bislang bestätigen können:



*Gegen 20:00 Uhr Schüsse ausgehend vom Bereich Seitenstettengasse

*Mehrere Täter mit Langwaffen (Gewehr)

*dzt. insg. 6 Tatorte

* 1 Todesopfer, mehrere schwer Verletzte, darunter ein Polizist

*1 Täter von Polizei erschossen #0211w — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

«Wir gehen von einem Terroranschlag aus», sagt der österreichische Innenminister Karl Nehammer gegenüber ORF 2. Die Wiener Berufsrettung bestätigt mehrere Verletzte und mehrere Todesopfer. Laut dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig sind sieben der 15 Hospitalisierten schwerverletzt. Ein Attentäter ist tot. Anzahl der Täter und deren Motiv unklar Es sei noch unklar, wie viele Täter an dem mutmasslichen Terrorangriff beteiligt waren. Auch zu den Hintergründen gebe es noch «keine gesicherten Erkenntnisse», sagt Michael Ludwig. Es sei «wahllos auf Personen in den Lokalen» geschossen worden – vor allem auf jene, die draussen sassen. Bürgermeister Michael Ludwig erklärte, dass der erschossene Attentäter wohl keinen Sprengstoffgürtel, sondern eine Attrappe getragen habe. Dies werde derzeit noch näher untersucht. Der Mann sei mit einer Langwaffe, aber auch mit einer Pistole und einer Machete ausgerüstet gewesen. Er war «sehr umfassend vorbereitet», wie Ludwig sagte. Die Polizei überprüft derzeit noch die Identität des Attentäters.

Polizeibeamter angeschossen und schwer verletzt Ein mutmasslicher Täter ist festgenommen worden. Dies berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA am Montagabend unter Berufung auf das Innenministerium. Einer Ministeriumssprecherin zufolge wurde bei dem Schusswechsel in der Nähe des Schwedenplatzes ein Polizeibeamter angeschossen und schwer verletzt.

Im Bereich der #InnnerenStadt kam es zu mehreren Schusswechseln. Es gibt mehrere verletzten Personen. Wir sind mit allen möglichen Kräften im Einsatz. Bitte meiden Sie alle öffentlichen Plätze im Stadtgebiet. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

Video zeigt maskierten Schützen Auf Videos, die der Privatsender «Oe24» am Montagabend ausstrahlte, war ein maskierter Schütze zu sehen, der auf offener Strasse zumindest zwei Schüsse abfeuerte. Ein anderes Video zeigte eine grosse Blutlache vor einem Restaurant. Videos, die FM1Today vorliegen, zeigen, wie ein mutmasslicher Täter Schüsse auf einen Polizisten abfeuert, welcher getroffen zu Boden geht. Der Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, schrieb auf Twitter, es könne derzeit nicht gesagt werden, ob der Stadttempel eines der Ziele war. «Fest steht allerdings, dass sowohl die Synagoge in der Seitenstettengasse als auch das Bürogebäude an der selben Adresse zum Zeitpunkt der ersten Schüsse nicht mehr in Betrieb und geschlossen waren.»

Sebastian Kurz: «Widerwärtiger Terroranschlag» Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat den mutmasslichen Anschlag als «widerwärtigen Terroranschlag» verurteilt. «Unsere Polizei wird entschlossen gegen die Täter dieses widerwärtigen Terroranschlags vorgehen», schrieb der österreichische Regierungschef im Kurznachrichtendienst Twitter. Das österreichische Bundesheer werde ab sofort den bisher durch die Polizei vorgenommenen Objektschutz in Wien übernehmen, damit sich die Polizei auf die Terrorismusbekämpfung konzentrieren könne. «Wer einen von uns angreift, greift uns alle an», sagte der Innenminister Karl Nehammer.

Wir erleben gerade schwere Stunden in unserer Republik. Ich möchte allen Einsatzkräften danken, die insbesondere heute für unsere Sicherheit ihr Leben riskieren. Unsere Polizei wird entschlossen gegen die Täter dieses widerwärtigen Terroranschlags vorgehen. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) November 2, 2020

Europäische Politiker bekunden Solidarität mit Österreich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Österreich sein Mitgefühl nach dem mutmaßlichen Terroranschlag in der Innenstadt von Wien ausgesprochen. Macron habe Österreichs Kanzler Sebastian Kurz am Montagabend volle Solidarität und Unterstützung Frankreichs zugesagt und Hilfe angeboten, falls diese notwendig sei, hiess es aus Kreisen des Präsidentenpalasts in Paris.

Wir, Franzosen, teilen den Schock und die Trauer von der Österreicher nach einer Angriff in Wien. Nach Frankreich ist es ein befreundetes Land, das angegriffen wird. Dies ist unser Europa. Unsere Feinde müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir werden nichts nachgeben. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 2, 2020