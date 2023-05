Thurgauer liefern sich Rennen auf deutscher Autobahn – vor den Augen der Polizei

Schweizer gehen anscheinend nicht nur nach Süddeutschland um kräftig zu shoppen, sondern auch um ordentlich aufs Gaspedal zu drücken. Am Samstagmorgen haben sich zwei Männer im Alter von 29 und 44 Jahren nämlich ein Autorennen auf der BAB 81 zwischen Engen und Rottweil geliefert. Wie André Meyer vom Polizeipräsidium Konstanz auf Anfrage mitteilt, handelt es sich bei den beiden um zwei Thurgauer. Pech für die beiden: Just in dem Moment befand sich ein ziviles Videofahrzeug der Verkehrspolizei an der Anschlussstelle Engen.