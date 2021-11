Das Foto des ehemaligen US-Präsidenten und seiner Ehefrau Melania hängt an einem Weihnachtsbaum im Weissen Haus. Sie sind Teil des Weihnachtsschmuckes, der am Montag in Washington präsentiert wurde. Die üppige Dekoration besteht aus 41 Tannenbäumen, zahlreichen Girlanden, Kränzen und Zehntausenden Lichtern.

Player spielt im Picture-in-Picture Modus Quelle: CH Media Video Unit / Melissa Schumacher