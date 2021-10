Der Tiktoker Justin Becker verzaubert wortwörtlich die Tiktok-Community. In seinen Videos macht er kleine Rechnungen und Buchstabier-Aufgaben und errät dann, an was die Zuschauerinnen und Zuschauer denken.

Player spielt im Picture-in-Picture Modus Quelle: FM1Today / Lena Rhyner / Tiktok / @therealjbecker2