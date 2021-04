Die Hunde befanden sich in einem schlechten gesundheitlichen Zustand – während der rund 14-stündigen Fahrzeit wurden sie ungenügend versorgt und waren deshalb dehydriert, wie die Amtstierärztin feststellte. Die drei Hundewelpen, die in einem Hasenkäfig auf der Rückbank zwischen zwei Männern transportiert wurden, befinden sich inzwischen in einem Tierheim.

Der Lenker hatte die erforderlichen Unterlagen für einen Tiertransport nicht dabei, wie es heisst. Weiter verfügte keiner der insgesamt vier Rumänen über einen negativen Covid-19-Test, der bei der Einreise erforderlich wäre. Der Autofahrer wird wegen diverser Tatbestände angezeigt.

Zur Kontrolle war es am Freitagmorgen beim ehemaligen Autobahnzollamt Hörbranz gekommen. Der Lenker wollte sich der Bundespolizei-Kontrolle entziehen, wurde aber kurze Zeit später angehalten.

(red.)