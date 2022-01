Beim Treffen am Donnerstag werden verschiedene Vorschläge präsentiert, wie lebenswichtige Bereiche am Laufen gehalten werden können. Wie «orf.at» schreibt, steht für Regierung eine Verkürzung der Quarantänedauer im Mittelpunkt. Schon länger plädieren die Länder, die Landeärztekammer-Präsidenten, sowie auch die Wirtschaftskammer für eine Lockerung der Quarantäneregel, damit im Falle eines massenhaften Ausfalls an Arbeitskräften nicht das ganze Land stillsteht. Vonseiten der Landesärztekammer hiess zudem, dass die Quarantäne für dreifach Geimpfte ohne Symptome bereits nach fünf Tagen enden soll.

Am Mittwoch meldete Österreich knapp 10'000 neue Coronafälle innert 24 Stunden. Im Vergleich zum Vortag ist das eine Zunahme von 77 Prozent: Am Dienstag, waren es knapp 5500 neue Fälle. Eine Woche zuvor waren es noch unter 4000 Neuinfektionen. Das Covid-Prognosekonsortium in Österreich hatte das Knacken der 10'000-Marke erst nächste Woche erwartet.

Zu viele Menschen gleichzeitig in Quarantäne = weiterer Lockdown

Eine Lockerung der Quarantäneregel berge zwar gewisse Risiken, aber sei die einzige realistische Route, heisst es von Seiten der Ärztevertreter. «Sonst stehen wir bald vor einem weiteren Lockdown – diesmal aber nicht, weil er medizinisch und epidemiologisch alternativlos ist, sondern weil zu viele Menschen gleichzeitig in Quarantäne bleiben müssen und damit das öffentliche Leben zusammenbricht.»