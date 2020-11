«Viele haben Angst vor einem Bürgerkrieg»

«Die Intensität ist sehr hoch. Es ist alles etwas unsicher.» Sue Ariza wohnt in New York City. Vor einem Jahr wanderte die Toggenburgerin in die Grossstadt aus und erlebt den Wahlkampf hautnah. Sie selbst hat ihre Stimme bereits vor einer Woche abgegeben. Das ist in einigen Staaten erlaubt, in anderen nicht. «Ich musste eine Stunde anstehen. Ich bin gespannt, wie der Ansturm am Wahltag sein wird. Ich habe gehört, dass die Leute in Brooklyn teilweise sechs Stunden vor den Wahllokalen warteten.»

«Wahl für das kleinere Übel»

Die Angst vor dem Coronavirus sorge aber auch dafür, dass dieses Jahr sehr viele US-Bürger brieflich abstimmen. Aufgrund der speziellen Lage konnten die US-Bürger ein «Absentee ballot» beantragen – eine Ausnahmegenehmigung, die den Bürgern erlaubt, von zuhause aus und nicht im Wahllokal abzustimmen. «Ich kenne sehr viele Menschen, inklusive mir, die ein Absentee ballot beantragt haben, die Unterlagen dazu aber nie erhielten.» Sue befürchtet, dass dies viele Menschen daran hindern könnte, überhaupt ihre Stimme abzugeben.

«Ausserdem müssen wir zwischen zwei Leuten entscheiden, die beide nicht ideal sind», sagt Sue. Viele Jüngere in Sues Umfeld wählen Biden, weil er für sie das kleinere Übel darstellt: «Viele hoffen, dass Trump nicht gewählt wird. Es geht mehr um das Prinzip: Für die Demokratie ist Trump viel schlimmer als Biden.»