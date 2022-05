Vierjähriges Kind wird von Strömung mitgerissen und stirbt

In Nenzing im Bezirk Bludenz kam es am Sonntagnachmittag zu einem tragischen Unfall: Ein vierjähriges Mädchen spielte in der Nähe des Flusses Meng und fiel dabei hinein. Das Kind verstarb später im Spital.

