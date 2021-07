Strengere Corona-Regeln in Frankreich: Impfanmeldungen nehmen zu

Heute Mittwoch ist in Österreich eine neue Verordnung in Kraft getreten. Diese betrifft auch Pendlerinnen und Touristen aus der Schweiz. So dürfen neu Polizistinnen und Polizisten bei Verstössen gegen die Coronavirus-Auflagen direkt Bussen ausstellen, es gibt nicht mehr unbedingt eine Anzeige.

So ist zum Beispiel für «die fehlende Bereithaltung eines Nachweises einer geringen epidemiologischen Gefahr» – sprich ein Covid-Zertifikat – 90 Euro zu bezahlen. Eine Busse in dieser Höhe gibt es auch immer noch für das «Fehlen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden und eng anliegenden Schutzvorrichtung» oder das «Fehlen einer FFP2-Maske» in gewissen Bereichen.

Bei sogenannten «3-G»-Verstössen («geimpft, genesen oder getestet») musste vorher noch ein Verfahren eingeleitet werden.

Hat man ein Covid-Zertifikat, kann man derzeit nach Österreich ohne Quarantäne einreisen. Als anerkannter Test gilt ein PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden oder ein Antigentest, der nicht älter als 48 Stunden ist. Den Test braucht man ab 12 Jahren. Selbsttests gelten nicht.

Man kann den Test auch in Österreich machen, allerdings muss man sich dann vorher elektronisch registrieren und innert 24 Stunden nach Einreise den Antigentest nachholen.