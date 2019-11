Wanderer in Vorarlberg tödlich verunglückt

Ein 29-Jähriger Wanderer ist am Samstag bei einer Bergtour im Kleinwalsertal in Vorarlberg tödlich verunfallt. In der Nähe der Widdersteinalp verlor er das Gleichgewicht und stürzte 400 Meter in die Tiefe.

Der Verunglückte wollte mit einem Begleiter eine Bergtour vom Bärenkopf auf den Widderstein unternehmen. Wie die Landespolizei Vorarlberg mitteilt, herrschte teilweise Sonnenschein und Hochnebel. Der 29-Jährige und sein 26-jähriger Begleiter waren mit enstprechender Alpinausrüstung unterwegs. Sie wählten eine im dritten Schwierigkeitsgrad ausgewiesene Kletterroute und bewältigten diese im freien Aufstieg. Unmittelbar vor dem Gipfel des Kleinen Widderstein verlor der voraussteigende 29-jährige Alpinist das Gleichgewicht und stürzte durch eine felsige Steilrinne über 400 Höhenmeter ab. Sein Begleiter verständigte unverzüglich die Rettungskräfte. Diese konnten vor Ort jedoch nur noch den Tod des 29-Jährigen feststellen. (red.)