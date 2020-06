Am Samstag hielt US-Präsident Donald Trump eine Rede auf der berühmten Militärakademie West Point im Bundesstaat New York. Auf den Videos ist zu sehen, wie Trump, der am Sonntag 74 Jahre alt wurde, kaum ein Glas Wasser an die Lippen führen kann. Er musste die zweite Hand zur Hilfe nehmen. Auch hatte er Schwierigkeiten, den Namen des Weltkriegsveteranen Douglas MacArthur zu sagen.

Nach der Rede sieht man, wie der US-Präsident nur zögerlich und offenbar mit Schwierigkeiten die Rampe von der Bühne heruntergeht.

Trump selbst reagierte auf Spekulationen zu seiner Gesundheit natürlich auf Twitter. Er schrieb, dass die Rampe «sehr lang und steil und vor allem sehr rutschig» gewesen sei. Er habe nicht fallen wollen, damit die Medien solche Bilder hätten.

Allerdings war es am Samstag in New York trocken und die Rampe war laut Reportern vor Ort nicht besonders steil.

Das Thema Gesundheit wird wohl im Wahlkampf eine wichtige Rolle spielen. So macht sich Trump regelmässig über den Zustand seines voraussichtlichen Herausforderers Joe Biden lustig, der drei Jahre älter als Trump ist.

(red.)