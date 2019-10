Am Tag der Deutschen Einheit ist eine Frau in einem Landgasthof in der bayrischen Stadt Heiligenstadt essen gegangen. Statt sich auf ihren Tisch zu konzentrieren, störte sie sich über die Nachbarn, eine Familie mit einem Kind mit Behinderung. Lautstark gab sie von sich, dass Menschen mit Behinderung in Restaurants nichts verloren hätten – und stattdessen «im Heim verrotten sollen». Dies bekam auch das Servicepersonal mit, informierte den Chef aber erst am Abend darüber, weil an dem Tag so viel los war, wie «Bild» berichtet.

«Ich krieg Anfälle der schlimmsten Sorte»

Auf Facebook nimmt der Wirt des Landgasthofs Lahner, Marcus Müller, Stellung zu dem Vorfall: In seinem Lokal sei jeder willkommen, unabhängig der sexuellen Orientierung und der Herkunft, des Gewichts und davon, ob man ein Mensch mit Behinderung «oder einfach nur anders» sei. «Was mir absolut nicht egal ist und warum ich diesen Post erst wirklich schreiben wollte: Wenn eine Familie mit einem behinderten Menschen, egal ob jung oder alt, bei uns etwas essen möchte, dann freue ich mich, weil man ihm vielleicht etwas Gutes tun möchte, damit er mal etwas anderes sieht oder isst und wenn dann Menschen kommen und eine Meinung laut äussern, dass solche Menschen kein Recht hätten, hier zu sein, und lieber in ein Heim gehören, um da zu verrotten, dann krieg ich Anfälle der schlimmsten Sorte», fährt er fort.