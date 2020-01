Ganz ohne Salz geht es auch in Bayern nicht. Doch mit einem Pilotprojekt setzt der Winterdienst auf die Zusammenarbeit mit einem der grössten Saure Gurken-Produzenten in der Region. Damit soll der Winterdienst nachhaltiger werden und weniger Salz in die Umwelt gelangen.

Eine klassische Win-Win-Situation: Die Firma Develey Senf & Feinkost GmbH in Niederbayern verarbeitet jährlich 17'000 Tonnen Gurken zu Gewürzgurken. Dabei entsteht eine salzhaltige Lösung, die die Firma jeweils in die Kläranlage schüttet. Nun kann die Firma die Salzlösung dem bayrischen Strassendienst abgeben, wie Geo Natur schreibt. Der Strassendienst wird dieses Gurkenwasser diesen Winter gegen Glatteis auf den Strassen einsetzen. Damit wird die Gesamtmenge Salz, die in die Umwelt gelangt, um rund 700 Tonnen reduziert, gleichzeitig kann dabei auch 4,9 Millionen Liter Wasser eingespart werden. Gemäss Schätzungen des Winterdiensstes dürfte die zur Verfügung gestellte Menge für rund 1500 Kilometer Strasse reichen. Der bayrische Winterdienst muss nun seine Salzlösung nicht mehr in aufwendigem Verfahren selbst herstellen und der Gurkenproduzent hat eine einfache Variante gefunden, diese zu recyclen. Wie weit dieses Projekt finanziell aufgeht, wird sich zeigen. (red.)